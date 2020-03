Civitella in Val di Chiana: Attività di igienizzazione delle aree pubbliche

L’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana visto il perdurare dell’emergenza relativa al COVID-19, pur condividendo la nota ASL che conferma che “le pavimentazioni esterne abitualmente non consentono interazione con le vie di contaminazione umana”, ha ritenuto opportuno comunque programmare un’attività d’igienizzazione puntuale delle aree pubbliche prospicienti i luoghi di maggiore frequentazione del territorio, come RSA, Casa della salute, negozi alimentari, Poste, banche, Palazzo comunale, ecc.

Personale del Comune quindi, da stamani, venerdì 27 marzo, e a cadenza periodica nei prossimi giorni, con prodotti certificati effettuerà un’igienizzazione delle aree pubbliche sopra richiamate attraverso una macchina nebulizzatrice che consente il mantenimento del prodotto per molte ore e non rappresenta fonte di pericolo né per le persone, né per gli animali.

“Abbiamo deciso di intervenire in prima persona come Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Ginetta Menchetti – perché, in questa fase emergenziale, è necessario potenziare i nostri sforzi anche in una maggiore attenzione alla pulizia di aree pubbliche, con attività concrete come questa igienizzazione, continuando così ad essere al servizio della nostra cittadinanza oltre che garantendo i servizi essenziali, cercando di dare un’informazione capillare di supporto ai cittadini e rinnovare in modo instancabile l’invito a rimanere a casa”.

“L’intervento di sanificazione di stamani e dei prossimi giorni che stiamo facendo con il nostro personale si aggiunge al servizio organizzato da Sei Toscana – afferma l’Assessore all’Ambiente Andrea Tavarnesi – che prevede l’igienizzazione dei bidoni stradali e l’utilizzo delle spazzatrici con prodotti sanificanti”.