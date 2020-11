Civitella: nuova consegna mascherine a domicilio

CIVITELLA – La Regione Toscana ha inviato ai comuni una nuova fornitura gratuita di mascherine per i propri cittadini nella quantità di 5 a cittadino, lasciando ai comuni la scelta della modalità con cui procedere alla loro consegna.

Essendo Civitella un territorio ricco di associazioni presenti in tutte le frazioni, come Amministrazione, abbiamo ritenuto opportuno richiedere la loro disponibilità per effettuare questa nuova consegna a domicilio, che tempestivamente ci è stata confermata. Abbiamo preferito questa modalità di consegna presso l’abitazione di ogni nucleo familiare per creare meno disagi ai cittadini, per evitare code e soprattutto movimenti inutili. L’amministrazione sta completando la preparazione delle buste e le prime consegne sono già in corso, e si concluderanno nei prossimi giorni.

Il Sindaco Ginetta Menchetti e l’assessore alla Protezione Civile Andrea Tavarnesi ringraziano anticipatamente tutte le associazioni per l’impegno e la preziosa collaborazione che sempre dimostrano, e invitano i cittadini a fare un corretto uso della mascherina che assieme al distanziamento sociale, e alla frequente igienizzazione delle mani sono le tre regole principali per evitare e/o ridurre il rischio di contagio che in questa seconda fase sta assumendo dimensioni importanti.