Civitella, riaperte le Casine dell’acqua con previsione di nuove installazioni

Da mercoledì 6 maggio le Casine dell’acqua di Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto e Viciomaggio, dopo un’attività di sanificazione e controllo acqua, sono state riaperte.

È necessario rispettare tutte le misure di sicurezza previste, dall’uso della mascherina, ai guanti e al distanziamento laddove si necessita, per la sicurezza di tutti.

Dopo questo periodo di emergenza Covid-19 che ha costretto alla loro chiusura si invitano i cittadini a riprendere la buona abitudine, tornando a fruire di tale servizio che garantisce acqua di qualità ad un costo contenuto, e una forte riduzione di consumo di plastica. Quindi un doppio beneficio ambientale ed economico.

In un anno, a Civitella, in virtù dei consumi annuali storici degli anni precedenti, attraverso le Casine dell’acqua si è permesso di ridurre il consumo di migliaia di bottiglie di plastica con un risparmio economico importante. Questo porta ad un risparmio ambientale notevole perché per ogni bottiglia di plastica prodotta si stima l’utilizzo di circa 7 litri d’acqua, il consumo di 162 grammi di greggio e lo sviluppo di 100 grammi di Co2, bottiglie che poi rientrano nel processo di smaltimento dei rifiuti. Per chi ancora non usufruisce delle Casine dell’acqua si invita a farne uso e ad intraprendere questo cambio culturale.

L’assessore all’Ambiente, Andrea Tavarnesi, spiega che il servizio “ci consente di sfruttare buone pratiche di sostenibilità ambientale, dal momento che riempire bottiglie d’acqua al fontanello vuol dire risparmiare la plastica della bottiglia, lo smog dei camion che distribuiscono l’acqua e quindi produrre meno rifiuti e meno inquinamento”.

“La scelta ci convince a tal punto”, aggiunge il sindaco Ginetta Menchetti, “che entro il 2020 andremo a completare il nostro impegno di mandato installandone altre quattro, rispettivamente nelle frazioni di Albergo, Ciggiano, Pieve a Maiano e Spoiano, offrendo così un capillare servizio che auspichiamo possa incentivare anche nuovi cittadini al loro utilizzo”.