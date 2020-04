Coldiretti: Pronto Campagna Amica, arriva il pacco famiglia del contadino

Coldiretti e Campagna Amica Arezzo proseguono nelle iniziative legate all’emergenza COVID – 19 e organizzano e promuovono il progetto “Pronto Campagna Amica – il Km zero a casa tua”.

“Abbiamo pensato ad un ulteriore step in questo delicato momento proprio come attività di valorizzazione delle aziende agricole aderenti alla rete di Campagna Amica – spiega il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – campagna che vede l’organizzazione di consegne a domicilio strutturate, attraverso una filiera diretta e di qualità che parte dal campo e arriva sulle tavole di tutti i cittadini aretini con l’obiettivo principale di accorciare le distanze tra produttore e consumatore in un momento di estrema complessità, affermando la continuità delle attività economiche delle aziende agricole e un prodotto sano e garantito al consumatore finale”.

E se nelle scorse settimane Coldiretti aveva messo in piedi le consegne a domicilio per singoli produttori, adesso arriva il pacco famiglia, nella taglia più comoda per i consumatori.

Ma come funziona il servizio? A spiegarlo è Leonardo Belperio, Presidente dell’Agrimercato di Arezzo “Il servizio sarà gestito attraverso il numero dedicato 3347239173 che si potrà contattare tramite telefonate o con l’ausilio di WhatsApp. Gli ordini che in questa fase iniziale saranno consegnati esclusivamente nella città di Arezzo e frazioni, verranno recapitati nei giorni di martedì e di venerdì, per questo il servizio “Pronto Campagna Amica” li accetterà rispettivamente entro e non oltre le ore 12 del venerdì per il martedì ed entro le ore 12 del mercoledì per il venerdì I pacchi – prosegue Belperio – saranno di tre taglie: S, M o L e sarà possibile aggiungere dei prodotti extra locali sempre garantiti e controllati dalla filiera di Campagna Amica come vino, olio, aceto, marmellate, miele e birra agricola. Ricordo – si avvia a concludere il Presidente – che proseguiranno come sempre nella città di Arezzo, i nostri mercati del mercoledì mattina in Piazza Giotto e del venerdì mattina in via Spallanzani”.

I pacchi come detto saranno di tre taglie e all’interno si troveranno questi prodotti come riportiamo di seguito tutti delle aziende locali e a km zero di Campagna Amica.

Taglia S: 20 euro con ortofrutta 4 kg, uova una confezione da 6, farina 1 kg oppure sempre in taglia S stesso valore con ortofrutta quantità 4 kg, pacco di pasta da 500 g e passata di pomodoro bio da 500 g.

Taglia M: 30 euro con ortofrutta 4 kg, formaggio pecorino 300 gr, salumi tipologia varia 500 gr, uova confezione da 6, carne di maiale o di vitella diversi formati come carne macinata, hamburger, fettine di maiale.

Taglia L: 50 euro con ortofrutta 4 kg, frutta 2 kg, uova una confezione da 6, 1 kg di farina, formaggio pecorino 300 gr, salumi tipologia varia 500 gr, arrosto di maiale 1 kg, pasta 500 gr, passata di pomodoro bio 500 gr, legumi bio 500 gr.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Coldiretti Arezzo seguendo l’hashtag #prontocampagnamica o al numero 3347239173.