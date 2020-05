Comanducci: “attualmente non abbiamo le risorse per pensare alla Città del Natale”

E’ stato il consigliere Federico Scapecchi a proporre in Consiglio questa interrogazione: “l’introito dell’imposta di soggiorno sarà molto inferiore rispetto al 2019. Tali mancati introiti potrebbero pregiudicare l’attività a regime della Fondazione InTour. Quali sono le intenzioni per il rilancio del turismo ad Arezzo, quali sono le previsioni di incasso per l’imposta nel 2020, quali eventi non potranno svolgersi, si ritiene opportuno stanziare fondi comunali per compensare tale ammanco? Non pare che dal decreto rilancio emergano ristori importanti per i Comuni in termini di risorse che rimettano in carreggiata la situazione”.

L’assessore Marcello Comanducci ha risposto: “la fondazione presenta, innanzitutto, un quadro economico solido per garantire la sua attività ordinaria, dal pagamento degli stipendi dei dipendenti all’informazione turistica e alla gestione della Fiera Antiquaria. Quello che oggi abbiamo in previsione è molto legato ai numeri e questi ci parlano di un forte calo delle presenze di visitatori e della crisi delle strutture ricettive. Prevediamo di incassare dall’imposta nel 2020 poco più di 100.000 euro. Un altro risultato molto importante conseguito anno scorso erano gli oltre 500.000 euro di introiti diretti e anche questa previsione crollerà a circa 100.000 euro, grazie peraltro al rinnovo che stanno facendo i soci delle rispettive quote. E per questo li ringrazio, così come mi appello ai soggetti economici del territorio per una loro maggiore sensibilità che si traduca in sostegno concreto. Cosa mettiamo in stand by? I progetti Arezzo wedding, Arezzo outdoor e Arezzo cinema. E mi preoccupa il 2021 perché la progettazione turistica si fa a lungo termine. Taglieremo inoltre campagne di marketing e comunicazione e non abbiamo le risorse per pensare attualmente alla Città di Natale”.