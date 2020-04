Comprano materiale edile per 20mila euro, ma è una truffa

A conclusione di una complessa attività investigativa effettuata anche attraverso strumenti di natura tecnica, i Carabinieri del Comando Stazione di Sansepolcro hanno denunciato due uomini, entrambi 56enne e con numerosi precedenti di polizia, uno di origini bulgare ma residente in Romagna e l’altro calabrese, per aver posto in essere una truffa per un valore complessivo di ventimila euro circa.

I due dopo essersi fatti recapitare da una ditta locale ingenti quantità di materiale edile, con artifizi e raggiri anche volti a simulare la loro identità, non avrebbero mai corrisposto il pagamento dovuto al venditore.

Subito dopo la consegna della merce, anche approfittando della contingente situazione di emergenza Covid-19, avrebbero tentato di far perdere le loro tracce.

Le attività investigative hanno consentito di identificare e individuare i due che dovranno rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.