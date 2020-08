Scade martedì 11 agosto il termine per i cittadini comunitari per presentare la domanda per l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale ed esercitare così il diritto di elettorato attivo e passivo.

Su https://www.comune.arezzo.it/notizie/elezioni-comunali-2020-diritto-voto-ed-eleggibilita-dei-cittadini-comunitari tutte le informazioni al riguardo.