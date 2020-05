Comune di Bibbiena: “Fase2” un piano di aiuti e agevolazioni per le piccole imprese

La Fase2 è vicinissima e la Giunta di Bibbiena sta lavorando su un piano di aiuti alle piccole imprese.



A parlarne in questa fase preparatoria è Daniele Bronchi Assessore alle Attività produttive del Comune di Bibbiena: “Siamo alle porte della fase 2 e dobbiamo ripartire nel migliore dei modi. La prima iniziativa che stiamo predisponendo è rappresentata da un aiuto economico concreto e sostanzioso alle attività che sono rimaste chiuse. Si tratta di un aiuto immediato di cui ancora dobbiamo definire nel dettagli le modalità di erogazione, ma sarà una cosa importante e non solo simbolica, per capirsi. Il percorso è stato condiviso con le associazioni di categorie che hanno apprezzato molto lo sforzo dell’amministrazione”.



Ma il Comune di Bibbiena sta già agendo con alcune manovre correttive.



Bronchi le spiega così: “Abbiamo già posticipato il pagamento della tassa sui rifiuti e richiesto all’azienda che gestisce il comparto, uno sconto per le attività produttive che sono rimaste chiuse. Stiamo inoltre puntando sulla tassa del suolo pubblico che già a Bibbiena è gratuita sotto i 40 metri quadrati. Vorremmo, in sostanza, estendere in modo illimitato questa gratuità in modo che gli esercizi possano fare vendita in spazi pubblici e all’aperto senza costi aggiuntivi”.



Arriva poi la proposta sui centri storici che Bronchi lancia così: “Il nostro progetto prevede la chiusura dei centri storici nei fine settimana, così da creare situazioni di socialità in tutta sicurezza e avendo spazi per il distanziamento adeguato che consentano tuttavia di fare shopping, prendersi un caffè o fare piccole spese in totale rispetto delle regole e in totale sicurezza. Ci stiamo lavorando in modo serio”.