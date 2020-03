Comune di Castiglion Fiorentino: Coronavirus, comportamenti da seguire

In virtù del D.P.C.M. per l’accesso sia agli esercizi commerciali che a tutti gli enti pubblici e uffici l’amministrazione comunale raccomanda, nuovamente come fatto in precedenza per le 4 farmacie presenti nel territorio, di seguire le regole di comportamento di seguito riportate a tutela del singolo utente, di tutta la collettività e degli stessi operatori.

Primo: Evitare l’assembramento nei locali entrando negli stessi rispettando il numero indicato di volta in volta;

Secondo: Rispettare sempre la distanza minima di un metro sia tra i clienti sia tra questi ultimi e il personale;

Tre: sostare il minor tempo possibile all’interno dei luoghi sopramenzionati.

Simili raccomandazioni sono, per altro, esposte all’ingresso degli esercizi commerciali e farmacie.