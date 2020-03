Comune di Terranuova: posizionati gel igienizzanti negli istituti scolastici

“Questa mattina – afferma il Sindaco Chienni – sono stati posizionati, nelle scuole di ogni ordine e grado, i gel igienizzanti seguendo le linee guida del D.P.C.M del 1 marzo 2020.

Ai nidi e alla scuola dell’infanzia sono stati installati dispenser a muro per gli adulti, mentre per i più piccoli sono stati consegnati i flaconi direttamente alle insegnanti che provvederanno a detergere le mani dei bambini.

Alle primarie ed alla secondaria di primo grado sono stati posizionati dei dispenser a muro per alunni ed adulti. Con il prossimo approvvigionamento saranno forniti anche i restanti locali comunali quali biblioteca e auditorium. Inoltre, per garantire una diffusione delle corrette pratiche comportamentali in termini di igiene e prevenzione sono attualmente in fase di affissione manifesti e locandine esplicativi”.