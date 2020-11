“Comune Europeo dello Sport”, si riparte da un contest fotografico

Causa pandemia, l’importante riconoscimento ottenuto non potrà concretizzarsi in eventi

SANSEPOLCRO – “Sansepolcro, Comune europeo dello sport”. Il 2021 sarà l’anno del Borgo, grazie all’importante riconoscimento che gli è stato assegnato da Aces. La tradizione sportiva di Sansepolcro è molto forte e l’amministrazione comunale ci ha creduto e investito. Purtroppo, causa emergenza Covid, il programma di eventi è stato annullato. Intanto il 9 novembre Lorenzo Moretti, consigliere delegato allo Sport, sarà a Roma, al Coni, per una cerimonia ristretta che prevede la consegna della bandiera di Comune Europeo dello Sport

“Non è un anno fortunato per rendere merito a questo importante riconoscimento – spiega Moretti – Non è possibile organizzare eventi e alcuni che erano in programma per fine 2020 sono già stati annullati. Ma è intenzione di questa amministrazione mettere comunque in risalto il successo ottenuto, che è merito di tutte le realtà sportive del territorio”.

Il primo step è l’organizzazione di “Borgo Sport Contest”, che prende il via oggi 1 novembre per concludersi il 30 dello stesso mese. L’invito ai cittadini e alle società del Borgo è di inviare una foto, la più bella o significativa, sul tema dello sport a Sansepolcro. Saranno tutte pubblicate sui Social del Comune, per far sentire che al Borgo lo sport è vivo. Inoltre, saranno selezionate alcune foto da inserire in una pubblicazione cartacea che uscirà i primi mesi del 2021.

“Vogliamo raccontare cosa significhi lo sport per Sansepolcro – continua Moretti – e come siamo riusciti a raggiungere questo importante riconoscimento europeo grazie all’impegno di tutti. Stiamo anche lavorando ad una cartellonistica che sarà posizionata agli ingressi della città e all’interno delle palestre. Infine, nelle scuole verranno distribuiti dei gadget ai nostri ragazzi. Tutto questo perché, in attesa di poter recuperare eventi ed iniziative, ci si ricordi di quanto sia bello fare sport e di come questa città ci abbia sempre investito”.

Per partecipare a “Borgo Sport Contest”, i cittadini possono inviare la foto prescelta alla mail [email protected] con oggetto: “BORGO SPORT CONTEST: NOI CI SIAMO” accompagnandola ad una brevissima descrizione.