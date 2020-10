Con la Strategia delle Aree Interne oltre 200 mila euro destinati a progetti di valorizzazione e messa in sicurezza delle zone boschive e forestali della Valtiberina

Realizzazione di infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali e interventi di valorizzazione ambientale degli ecosistemi boschivi: sono questi i principali obiettivi contenuti nel progetto di sviluppo finanziato dalla Strategia delle Aree Interne in Valtiberina.

I lavori di messa in sicurezza della viabilità forestale riguarderanno il Complesso Demaniale Regionale dell’Alpe della Luna, mentre quelli di realizzazione e ammodernamento delle aree si sosta e dei sentieri turistici saranno realizzati all’interno del Demanio Regionale e delle Riserve Regionali (ex provinciali) dei Monti Rognosi e dell’Alpe della Luna. Il primo dei due diversi progetti, relativo alle infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, mira all’adeguamento funzionale della viabilità di servizio che collega due comparti del Patrimonio Agricolo Forestale Demaniale del complesso Forestale Alpe della Luna.

Tre gli obiettivi: aumentare la disponibilità di risorse forestali per l’utilizzazione, rendere economicamente vantaggiosa la gestione delle foreste in aree a gestione non attiva per limiti di accesso, e infine ottimizzare i sistemi di lavoro (taglio, allestimento, esbosco e trasporto. Il secondo progetto invece, relativo allo sviluppo delle aree di sosta e dei sentieri turistici, si inserisce nell’ambito della “mobilità dolce e turismo slow: le infrastrutture e l’accessibilità” della Strategia di Area Vasta.

L’obiettivo in questo caso è quello di sostenere la mobilità nell’area con interventi volti a garantire un minimo di connessioni e servizi per i siti turisticamente rilevanti. Saranno così realizzati sentieri e punti di ristoro, e sarà inserita un’apposita cartellonistica con segnaletica informativa. I progetti sono stati finanziati con 230 mila euro, dei quali 90 mila euro saranno destinati al primo progetto relative alle infrastrutture, mentre 140 mila allo sviluppo turistico, con realizzazione di aree di sosta e sentieri. I lavori prenderanno il via nei primi mesi del 2021.

“Investiremo le risorse finanziate della Strategia delle Aree Interne per sviluppare e valorizzare le zone boschive e forestali della Valtiberina – ha dichiarato Franco Dori, presidente dell’Unione Montana della Valtiberina – agiremo sulla viabilità forestale e allo stesso tempo sulle aree di sosta, i sentieri e i punti di ristoro, in modo da creare punti di interesse naturalistico accessibili al turismo lento, sul quale puntiamo molto”.