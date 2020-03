Concorso di solidarietà Covid-19, un conto corrente per le donazioni

Ecco tutti i riferimenti per chi volesse sostenere la sanità in questo difficile momento

.

Arriva da più parti la richiesta di mostrare il sostegno all’impegno dell’Azienda Sanitaria nel fronteggiare la sfida del Coronavirus. Tante le iniziative messe in campo. Si conferma così l’apprezzamento dei cittadini per la sanità del territorio, ma anche la voglia di fare comunità e di stare insieme in ogni momento.

La Asl Toscana sud est, quindi, ha istituito un conto corrente dedicato per le donazioni: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461. Nella causale deve essere inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”.

La solidarietà e il sostegno sono d’altra parte cosa nota nel nostro territorio. La Ausl Toscana sud est ringrazia tutta la comunità per la vicinanza agli operatori tutti della sanità. Sul sito www.uslsudest.toscana.it, alla voce “Coronavirus”, è reperibile tutta la modulistica.