Confartigianato Toscana, Luca Giusti è il nuovo presidente

Firenze, 3 dicembre 2020 – Luca Giusti è il nuovo presidente di Confartigianato Toscana: la nomina è avvenuta ieri, mercoledì 2 dicembre, nel corso dell’assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali. Giusti resterà in carica fino al 2024.

“E’ una grande responsabilità, soprattutto in un momento così delicato, assumere la guida di Confartigianato Toscana. Lo farò con il massimo impegno, ponendomi alcuni obiettivi prioritari: il primo è la valorizzazione del territorio toscano come fattore economico di rilancio nel post-Covid e il secondo riguarda l’uso del digitale che dovrà diventare sempre più strategico nel prossimo futuro anche e soprattutto nella comunicazione e promozione dei brand artigianali”.

L’assemblea ha nominato anche tre vicepresidenti: Giovanni Lamioni, Presidente di Confartigianato imprese Grosseto come vice Presidente vicario con delega alle attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro; Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato imprese Firenze, come vice Presidente con delega all’ambiente, all’economia circolare e all’agroalimentare; Michela Fucile, Presidente di Confartigianato imprese Lucca, come vice Presidente con delega alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio.



“Per affrontare la crisi legata al Covid – ha detto Giovanni Lamioni – sarà necessario puntare con maggior forza sul concetto di ‘valore artigiano’ come modello imprenditoriale e sociale utile al rilancio del comparto”. “L’obiettivo del nostro mandato – ha spiegato Alessandro Sorani – sarà cercare l’equilibrio complessivo tra i vari livelli del sistema dell’artigianato della Toscana cercando di valorizzare tutte le sue specificità”. “La sfida dei prossimi anni – secondo Michela Fucile – sarà quella di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i territori che avranno più difficoltà a rialzarsi da soli. Per questo è necessario fare rete a livello locale e supportare l’associazione Regionale anche nell’interlocuzione a livello nazionale”.