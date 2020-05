Conferenza Donne Democratiche:

“il Comune non può scaricare i campi solari su Terzo settore e volontariato”

Il rischio evidente è che le famiglie non avranno nemmeno questo servizio

I bambini e le famiglie coinvolti sono migliaia. Sono quelli che, dopo

il blocco di scuole e servizi per l’infanzia, contavano sulla

riattivazione, almeno, dei campi solari. Anche questo servizio sembra

destinato a svanire.

L’assessora Tanti ha chiesto al privato sociale e a tutti i soggetti

interessati di presentare un progetto. Un invito. Punto e basta, come

se il problema non fosse del Comune e tutto fosse limitato ad un

rapporto diretto tra famiglia e gestori dei campi solari. In realtà le

linee guida nazionali indicano che il “gestore” deve garantire

l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente

all’approvazione del Comune specificando tutti gli elementi utili. E’

quindi evidente che il Comune deve pubblicare un bando che tracci una

cornice eguale per tutti i soggetti e che sia di garanzia per le

famiglie. Senza dimenticare che i “soggetti interessati” ossia i

Comuni possono attivare i servizi.

Anche quello di Arezzo è chiamato a indicare alcuni elementi

essenziali: quali sono le azioni e le responsabilità, rispettivamente,

dei soggetti gestori e del Comune; quali criteri, nel nome della

trasparenza, usa il Comune sia per l’assegnazione dell’incarico che

dei luoghi. Inoltre deve essere creato un rapporto di stretta

collaborazione con tutti i soggetti (gestori, personale, famiglie

ecc.) come prevedono le Linee guida nazionali e le indicazioni della

Regione Toscana.

E’ evidente che un semplice invito a presentare un progetto non basta

e che questa scelta sembra voler evitare al Comune ogni responsabilità

sia nella programmazione che nella gestione delle attività. E mancando

elementi indispensabili come questi, è evidente che i campo solari non

ci saranno.

Più che la deresponsabilizzazione istituzionale, sarebbe necessario un

patto territoriale con la collaborazione di tutti coloro che sono

disposti a garantire un servizio oggi più che mai indispensabile ai

bambini e alle loro famiglie. E non pensiamo solo ai campi solari ma

anche alle ripresa delle attività educative e formative a settembre.

Protagonisti ASL, Comune, Ufficio scolastico, dirigenti scolastici,

rappresentanti dei genitori.

L’assessora Tanti non può scaricare sul privato sociale e sul

volontariato responsabilità che sono dell’Amministrazione comunale.

Le linee guida nazionali stabiliscono che i centri estivi possono

essere realizzati dagli enti interessati e quindi i Comuni; che tutto

il personale assegnato ai campi solari deve essere debitamente formato

(chi si occupa e chi valida la formazione se non l’ente pubblico?). Ci

sono poi domande “aperte” alle quali non può certo rispondere la

singola associazione a sua discrezione: sicurezza legata al Covid 19,

gestione dei minori con disabilità che, sempre per il Covid, hanno

ancora maggior necessità dei servizi.

Riteniamo che sia necessario prevedere non solo l’apertura dei centri

estivi, ma anche attività rivolte ai minori ed alle famiglie anche nel

mese di agosto. Difficile che questo sia il tradizionale mese di

ferie, tenendo conto di disoccupazione, cassa integrazione, chiusure.

Per questo si ritiene essenziale che l’assessora Tanti e il Comune

attivino progetti su tutto il territorio comunale: dai parchi

cittadini ai luoghi di aggregazione nelle periferie e nelle frazioni

rivolte ai minori e le loro famiglie.

Giuseppina Macrì, Pamela Masini, Donella Mattesini Alessandra

Nocciolini, Rossella Peruzzi, Giulia Travi, Gabriella Salvietti,

Claudia Ugolini

(della Conferenza Provinciale Donne Democratiche)