Confesercenti: Lunedì 20 aprile riapre il mercato a Subbiano

Subbiano: lunedì 20 aprile riapre il mercato alimentare

Sindaco Mattesini:“Garantiremo il rispetto delle misure di sicurezza”.

Il plauso di Confesercenti e degli operatori all’’amministrazione

comunale



Il sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini autorizza la riapertura, anche

se riservata al solo settore alimentare e ai produttori agricoli del

mercato del lunedì di Subbiano a partire da lunedì 20 aprile.



“Una misura che segue le direttive nazionali” spiega il sindaco Ilaria

Mattesini “e che rappresenta un primo lento passo verso la graduale

riapertura delle attività produttive e commerciali essenziali. Abbiamo

recepito la richiesta pervenutaci da parte della Confesercenti, sulla

scorta di esperienze analoghe da parte di altri comuni, di riaprire alla

vendita di prodotti alimentari nell’area che è idonea a garantire

l’osservanza di tutte le norme atte al rispetto della distanza sociale,

con l’impegno degli operatori all’utilizzo di mascherine e guanti e

l’accesso contingentato nonché di una opportuna vigilanza sul rispetto

delle misure sanitarie prescritte”.



“Gli operatori previsti” spiega per la Confesercenti il vicedirettore

Valeria Alvisi “per un totale di otto posteggi saranno collocati nel

solo tratto viario tra via Martiri fino all’intersezione con via

Gramsci. Naturalmente saranno distanziati tra loro da uno spazio di

ulteriori quattro metri che consente di mantenere le distanze di

sicurezza sia per gli utenti che per gli esercenti stessi”.

Il mercato riaprirà quindi nel massimo rispetto delle norme di

sicurezza. Saranno inoltre transennate le aree interessate, garantendo

le distanze di sicurezza e fornendo guanti e igienizzanti alla

clientela. I vigili urbani vigileranno sul normale svolgimento. A loro

va il ringraziamento del Comune e di Confesercenti per l’impegno profuso

nella gestione del mercato settimanale.



“Per Anva Confesercenti” commenta Valeria Alvisi “esprimiamo

soddisfazione, Avevamo sollecitato l’intervento di riapertura del

mercato alimentare, sospeso dall’11 marzo per le disposizioni

anti-covid. Siamo convinti che i mercati, oltre a offrire maggiore

scelta alle famiglie, permetteranno di accorciare i tempi di attesa

all’esterno di negozi e supermercati, sostenendo al contempo le

imprese ambulanti del settore alimentare, in alcuni casi senza altra

forma di sostentamento dai primi di marzo”.



Ed ecco l’appello da parte dell’amministrazione comunale e di

Confesercenti: “invitiamo però i cittadini ad assumere un atteggiamento

responsabile. La riapertura del mercato alimentare non deve essere vista

come un’occasione di potenziale svago ma solo come un modo per

acquistare generi di sussistenza, avremo in futuro tempi migliori per

vivere i mercati come luoghi di socializzazione”.