Confesercenti: Mercatale a Camaldoli domenica 2 agosto

Appuntamento per turisti e visitatori con tanti prodotti tradizionali aretini in trasferta a Camldoli. Confesercenti organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di commercio Arezzo – Siena. Domenica 2 agosto dalle 9 alle 19 l’appuntamento è con la natura, l’arte, la spiritualità e la valorizzazione dei prodotti tradizionali del territorio. Questi gli ingredienti che potranno trovare i tanti visitatori che domenica saliranno a Camaldoli nel cuore delle foreste casentinesi.

“Immersi nel fresco dei boschi secolari Casentinesi, punto di partenza per numerose e suggestive escursioni oppure per salire a piedi verso l’Eremo dei monaci camaldolesi” spiega Lucio Gori di Confesercenti” i tanti turisti e visitatori troveranno ad accoglierli una decina di produttori locali con marmellate, mieli, frutti e verdure di stagione, legumi e farine, tartufi freschi, formaggi freschi e stagionati, birre artigianali, utili sia per un piacevole picnic oppure da gustare in compagnia al ritorno a casa”.

“Il Mercatale” sottolinea Lucio Gori di Confesercenti “domenica si trasferirà a Camaldoli. Crediamo che l’iniziativa possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione per le nostre eccellenze anche nei confronti dei numerosi turisti italiani che soprattutto in questo periodo, visiteranno uno dei luoghi di maggiore attrazione”.

“Gli stand del Mercatale” conclude Gori “garantiscono la genuinità dei prodotti per un’offerta che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero”.