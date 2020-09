Confesercenti: nona edizione del Mercatale sabato 5 settembre con debutto delle visite guidate gratuite del centro storico

Nuovo appuntamento con il Mercatale. Sabato 5 settembre sotto i Portici di via Roma torna la nona edizione della mostra mercato di prodotti agroalimentari locali, curata da Confesercenti Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo.

L’evento si arricchisce di prodotti e del ciclo di visite guidate“Arezzo tra arte ed enogastronomia”. Dalle 9 alle 19 in concomitanza con lo svolgimento della Fiera Antiquaria nel centro storico, ci saranno dieci aziende con i loro prodotti di stagione: in particolare per questa edizione di settembre protagonisti saranno i formaggi freschi e stagionati del Valdarno e Valtiberina, i prodotti da forno dolci e quelli salati della Valtiberina, le marmellate ed i succhi con la frutta di stagione, l’aglione della Valdichiana ed ancora i mieli, la cioccolata artigianale e la verdura di stagione.

Protagonisti di questo periodo saranno i tartufi freschi, i porcini ed ovuli freschi da gustare magari a tavola con la pasta artigianale della nostra tradizione locale.

“L’edizione del Mercatale” annuncia Lucio Gori di Confesercenti “rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero.

Confesercenti è convinta che l’evento possa rappresentare anche uno straordinario strumento di promozione per le nostre eccellenze anche nei confronti dei numerosi turisti italiani che soprattutto in questa fase, visiteranno il centro storico. E così in quest’ottica abbiamo pensato di arricchire la manifestazione connotandola maggiormente con un richiamo turistico. A partire da questa edizione del Mercatale, debutterà l’iniziativa ‘Arezzo, tra arte ed enogastronomia’ un ciclo di visite guidate gratuite del centro storico promosso da Federagit, il sindacato delle guide ed accompagnatori turistici aderenti a Confesercenti e dell’Associazione Omnia Guide”.

Il ritrovo e la partenza per coloro che vorranno partecipare alle viste gratuite guidate è alle 16,30 di sabato 5 settembre in piazza del Duomo. Al termine della visita della durata di circa due ore i partecipanti potranno degustare, conoscere ed acquistare i prodotti esposti negli stand del Mercatale presso i Portici di Via Roma. Per maggiori info e prenotazioni contattare Omnia Guide al numero 329.1264769.