Confraternita di Misericordia Subbiano, “Gli amici della spesa”

“Gli amici della spesa”. Questo è il nome che si sono dati un gruppo numerosissimo di associazioni con sede nei comuni di Subbiano e Capolona che, pur avendo le più diverse missions statutarie, hanno trovato un unico obiettivo: sostenere in un momento difficile come questo i più fragili; gli anziani soli e i concittadini affetti da patologie che mettono particolarmente a rischio la loro salute. Capofila del progetto è la Confraternita di Misericordia di Subbiano che coordinerà una vera valanga di associazioni che gratuitamente provvederanno a fare la spesa e a portare farmaci per chi in questo momento versa in condizioni di gravissime difficoltà. Basterà contattare lo 0575 48 97 00 e proporre le proprie necessità, in questo modo sarà garantita la tutela della salute pubblica . Le associazioni aderenti al progetto parteciperanno in base alle proprie disponibilità: ci sarà chi metterà a disposizione i propri mezzi, chi i propri volontari ,chi le proprie competenze e chi potrà dare anche un sostegno economico per la realizzazione del progetto!