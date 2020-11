Consiglio comunale in videoconferenza, lunedì tutti in Rete

SANSEPOLCRO – Riunione in “videoconferenza”, per la prima volta. Con questa modalità è convocato il consiglio comunale di Sansepolcro lunedì 30 novembre con inizio alle 20,30. I consiglieri si collegheranno da remoto, non potendo essere presenti in sala del Consiglio per le regole anti Covid.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) Comunicazioni del presidente del consiglio;

3) Comunicazioni del sindaco;

4) Interrogazione del consigliere Tonino Giunti (Forza Italia) sulle problematiche di sicurezza relative al transito dei veicoli lungo via Anconetana e agli incidenti che via via si sono succeduti;

5) Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva per ovviare ad esigenze di gestione (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – delibera G.C. n. 141 del 20/08/2020 e delibera G.C. n. 197 del 23/10/2020;

6) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – ratifica della Deliberazione G.C. n. 180 del 09/10/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

7) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 175, Comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

8) Variazione al piano degli investimenti e al piano delle opere pubbliche per il triennio 2020 – 2022 per adeguamento intervento “Lavori di rigenerazione urbana dell’area della stazione ferroviaria”;

9) Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

10) Indirizzi per l’affidamento in concessione della gestione dello Stadio Buitoni di proprietà comunale;

11) Costituzione di servitù a favore di E-Distribuzione S.p.A. di elettrodotto per cabina elettrica e servitù di passaggio presso l’impianto di potabilizzazione in Loc. San Casciano;

12) Variante al RU n. 11h.ter alla disciplina del patrimonio edilizio esistente in loc. Le Forche e via delle Santucce avviata con D.G.C. n. 178 del 30/09/2020 – Adozione ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. 65/2014;

13) Variante al R.U. n. 08.SEXIES (già 08.NONIES) per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente produttiva avviata con D.G.C. n. 162 del 11/09/2020 – Adozione ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. 65/2014;

14) Informazione per denominazione aree di circolazione ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la toponomastica e le iscrizioni commemorative” adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 7.5.2003;

15) Mozione del gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle Sansepolcro” relativa a Piano del Traffico del Centro Storico.

16)Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune su misure di contrasto abbondono dei rifiuti;

17)Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune su ex manifattura tabacchi.

Come sempre, i cittadini potranno seguire il dibattito in streaming sul sito del Comune.