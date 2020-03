Consiglio Comunale itinerante: Nuovi Orizzonti ospita la prima seduta fuori dalla consueta sede

Si è svolto a Montevarchi, presso la comunità Nuovi Orizzonti, l’ultima seduta del Consiglio Comunale.

In seguito ad una recente modifica statuaria infatti è adesso possibile convocare l’adunanza anche fuori dalla consueta sede di via Poggio Bracciolini.

“La reputiamo una bella opportunità per dare risalto ad alcuni luoghi particolarmente significativi del Valdarno, per conoscerli e farli conoscere – afferma il sindaco Sergio Chienni – sicuramente la comunità Nuovi Orizzonti, che ha di recente celebrato i suoi venti anni di attività, è un punto di riferimento per il nostro territorio, un luogo di luce che ha accolto e aiutato a tornare ad una vita piena tante persone con problemi legati alle dipendenze.

Colgo l’occasione per ringraziare la comunità ed i suoi operatori per quello che hanno fatto fino ad oggi e per quello che stanno continuando a fare con grande entusiasmo”.