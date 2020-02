Contenuti zero, spettacolo al Signorelli

Si intitola Contenuti zero ed è lo spettacolo che sarà portato in scena giovedì prossimo, 13 febbraio, alle ore 21,15 al teatro Signorelli di Cortona, nell’ambito della stagione teatrale della stagione 2019-20. Il cartellone è stato promosso e organizzato da Fondazione Toscana spettacolo onlus, comune di Cortona (assessorato alla cultura) e Accademia degli Arditi.

Contenuti zero è uno spettacolo di cabaret interpretato da un gruppo di giovani artisti che libera la comicità da ogni confine e tecnica classica, facendola esplodere in ogni direzione possibile, con uno stile interpretativo nuovo e surreale, Si tratta, quindi, di un’esperienza di divertimento spensierato, che si snoda attraversorievocazioni storiche, invenzioni turistiche e momenti irrazionali. Il pubblico viene, quindi, indirizzato in una sorta di viaggio nel magico mondo dell’assurdo.

Lo spettacolo è ideato, scritto e interpretato da Lorenzo Attanasio, Bruno Bassi, Valentina Cardinali, Andrea Delfino, Carlo Amleto Giammusso, Tano Mongelli, Giuseppe Scoditti, Giulia Vecchio, per regia di Pablo Solari. Le musiche sono a cura della band Tano e L’ora d’aria.

Nel gruppo dei giovani artisti che saliranno sul palco, spicca l’attrice e cantante cortonese Valentina Cardinali, conosciuta al grande pubblico per una serie di apparizioni in ambito teatrale, cinematografico e televisivo. Cardinali, molto apprezzata in vari contesti artistici nazionali, avrà modo, quindi, di confermare il suotalento davanti al pubblico della propria città.

Contenuti zero è spettacolo fuori abbonamento.