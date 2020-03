Contrasto diffusione virus Covid-19: Sei Toscana pronta ad attivare servizi straordinari di sanificazione ed igienizzazione su richiesta dei Comuni

Con la volontà di portare un contributo fattivo in questo difficile momento di contrasto alla diffusione del Covid-19, Sei Toscana si è organizzata, anche con fornitori qualificati, e ha già attivato servizi straordinari di sanificazione strade, marciapiedi, cestini, arredi urbani e contenitori per la raccolta dei rifiuti sul territorio. La società sta intervenendo su tutti i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti con la sanificazione esterna nelle zone di contatto per chi conferisce.

Inoltre, nelle spazzatrici, nei mezzi lavastrade, nelle idropulitrici impiegate per la pulizia dei vicoli, sono già stati inseriti prodotti sanificanti.

Sei Toscana ha dato la propria disponibilità a tutti i 104 Comuni dell’ATO Toscana Sud per ulteriori attività al normale servizio, quali sanificazione di piazze, marciapiedi, panchine, aree pubbliche, locali di Enti pubblici, ecc. presso le quali eseguire interventi di lavaggio e sanificazioni aggiuntivi e mirati. in base alle specifiche richieste che ogni Amministrazioni intenderà attivare, Sei Toscana si organizzerà conseguentemente.