Contributi per il sostegno alle attività economiche penalizzate dall’emergenza Covid-19

Il comune di Cortona ha approvato il bando che prevede l’erogazione di contributi a sostegno delle attività economiche penalizzate dall’emergenza sanitaria. Si tratta di un contributo straordinario erogato dal comune a fondo perduto.

Le risorse disponibili per finanziare la procedura sono pari a € 100.000,00 (centomila/00 euro).

Possono presentare domanda tutti i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, titolari di partita Iva, attiva alla data della presentazione della domanda, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio che, in ragione dei provvedimenti emanati dal governo, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono stati obbligati in via temporanea alla sospensione totale della propria attività economica.

A parziale deroga di quanto sopra esposto, le attività agrituristiche si intendono comprese fra i potenziali soggetti beneficiari e possono inoltrare domanda di partecipazione, al pari di tutte le altre attività ricettive.

Ulteriore condizione necessaria e indispensabile per poter presentare domanda è quella di aver conseguito nell’anno 2019 un fatturato inferiore a un milione di euro. Coloro che dichiarano, o per i quali verrà accertato in sede di verifica, un fatturato uguale o superiore a un milione di euro verranno esclusi dalla graduatoria.

Le persone fisiche devono essere residenti nel comune di Cortona. Le persone giuridiche devono avere sede legale nel comune di Cortona e almeno una unità locale operativa nel comune di Cortona.

Alla data della richiesta i soggetti richiedenti non devono avere debiti di qualsiasi natura scaduti e non assolti nei confronti del comune di Cortona. Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

Le domande possono essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] dal 15 al 30 settembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina apposita del comune a questo link

http://www.comunedicortona.it/…/suap/avvisi/dettaglio…