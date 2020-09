Controlli anti-covid ad Arezzo, Il 15 % della popolazione aretina si già sottoposta al tampone

Antonio D’Urso Direttore Generale USL TSE: “Con la ripresa dei contagi abbiamo raddoppiato i tamponi processati e grazie a nuove tecnologie, che verranno attivate già a settembre, contiamo di aumentare ancora. La performance del nostro laboratorio tra le migliori della Toscana”

Il laboratorio di Arezzo ha iniziato ad analizzare i tamponi fin dall’11 marzo, in regione Toscana i primi tamponi sono stati processati dal 2 febbraio

“Il dato aggiornato al 6 settembre vede il Laboratorio di Arezzo al terzo posto tra i laboratori pubblici della Toscana dopo Careggi e Pisa, con 52.504 effettuati (significativo anche il totale della USL TSE 123.059) – , dichiara Simona Dei Direttore Sanitario ULS TSE. Se, però, prendiamo in considerazione il periodo che dal 27 agosto arriva al 6 settembre, da quando si è registrato un ritorno di casi positivi, la media giornaliera del Laboratorio di Arezzo è praticamente raddoppiata raggiungendo le 756 unità, arrivando alla cifra di 9.079 tamponi, la più alta in Toscana tra i laboratori pubblici”.

Dall’11 marzo la media toscana di tamponi giornalieri si è attestata a 165,2, mentre ad Arezzo è di 291,6. Il giorno in cui sono stati processati più tamponi ad Arezzo è il 9 giugno con 1007 persone. Dal 24 marzo in tutta la provincia di Arezzo abbiamo anche attivato la modalità Drive Through per effettuare i tamponi anche con l’auto in sicurezza ed in questo periodo ne sono stati eseguiti 9930 (Arezzo piazzale antistante Stadio 3333, Cortona Valdichiana 1375, Bibbiena – Casentino1650, Sansepolcro – Valtiberina 1725, Valdarno1847). Altro punto importante di effettuazione dei tamponi è la stazione FS di Arezzo dove dal 26 agosto è attivo una postazione specifica della USL TSE che, ad oggi, ha effettuato 1250 tamponi”

“Il nostro obiettivo – afferma Antonio D’Urso DG della USL TSE – è quello di fare dell’ospedale di Arezzo ed anche di quello di Grosseto, due strutture altamente performanti e con servizi di alta professionalità. Per questo abbiamo investito, e lo faremo anche in futuro, sia in ambito tecnologico che sul personale. Ad esempio il Laboratorio Analisi è stato potenziato con nuovi tecnici e biologi che garantiscono una capacità di azione e reazione di alto profilo al servizio.

Questo insieme di interventi ci ha consentito di tenere sotto controllo i focolai di contagio e di garantire il normale svolgimento di tutte le attività sanitarie nei i presidi ospedalieri. In vista dell’avvio dell’anno scolastico tutti i laboratori della USL TSE sono stati attrezzati per poter rispondere alla emergenza. Siamo, infatti, in attesa di avere l’ok per far partire i test rapidi per gli alunni ed il personale scolastico.”

“Oltre il 90% dei tamponi processati dal Laboratorio di Arezzo ha avuto il risultato entro le 24 ore, il 10% entro le 36 ore, ha dichiarato Agostino Ognibene Drettore del Laboratorio Analisi di Arezzo. I pochi inconvenienti che si sono verificati sono imputabili in gran parte alla difficoltà da parte del paziente nel recuperare l’informazione attraverso il fascicolo sanitario elettronico.

Se un paziente risulta positivo viene in ogni caso contattato direttamente entro 24/36 ore.

Entro il mese di settembre, inoltre, il Laboratorio del San Donato verrà dotato di nuove tecnologie si analisi che potenzieranno di un terzo le capacità del laboratorio, inoltre ci doteremo di nuovi reattivi che ridurranno i tempi di attesa per le risposte. Tutto ciò farà si che il Laboratorio Analisi del San Donato sarà in grado di rispondere alle necessità della fase 3.”