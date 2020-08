Controlli anti-Covid alla stazione di Arezzo

Iniziata la campagna di test di tracciamento anti-covid alla stazione ferroviaria di Arezzo. Un gazebo ed un’ambulanza con personale infermieristico ed amministrativo della USL TSE da stamani sono posizionati a lato della stazione ferroviaria di Arezzo, vicino alla sede del servizio taxi, per fornire il servizio gratuito di tamponi per i viaggiatori in arrivo ed in partenza da Arezzo.

Gli esami sono eseguiti dal personale della Ausl dalle 7:30 alle 22:30.

Il team della Ausl registrerà le persone ed effettuerà il tampone. I tamponi verranno inviati direttamente al laboratorio analisi dell’Ospedale San Donato per essere processati.

“Questa iniziativa, afferma il Direttore Generale USL TSE Dott. Antonio D’Urso, potenzia significativamente le attività di tracciamento del virus nel solco di quello che abbiamo sempre fatto: Tamponi, Tracciamento,Trattamento sono i tre pilastri su cui l’Azienda USL TSE ha sviluppato le strategie di azioni di questi mesi. Oggi, che siamo di fronte ad un aumento dei casi, principalmente di ritorno da luoghi di vacanza e villeggiatura, questo servizio assume una importanza ancora maggiore, anche in vista del rientro al lavoro ed allo studio di tanti pendolari. La postazione è esclusivamente riservata ai viaggiatori (toscani e non toscani) purché esibiscano un tagliando che evidenzia il viaggio e sarà ad accesso diretto non prenotabile.

Naturalmente, prosegue il DG D’Urso, le persone che si sottopongono al test dovranno attenersi ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione, fino alla comunicazione del test che avverrà tra le 24-36 ore successive. In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà presa in carico dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.”

“E’ stato un lavoro rapido e di grande impatto, dichiara Simone Caselli coordinatore infermieristico del Distretto sanitario di Arezzo, e siamo molto orgogliosi di aver messo in piedi questa postazione, mobile per il momento ma pensiamo di renderla stabile a breve, che fornisce un servizio fondamentale per i cittadini ed i viaggiatori. Il nostro personale è altamente qualificato e sarà in grado di fare i tamponi a tutti coloro che si presenteranno.”

Per i viaggiatori toscani è prevista anche la possibilità di prenotarsi il tampone tramite il sito regionale.

Questo garantisce di evitare le file e le attese e di eseguire il test in comodità in una delle postazioni di drive through organizzate dalla Asl TSE.

Al momento della registrazione devono essere forniti i dati del viaggio e gli estremi del biglietto.