Cordoglio del sindaco di Bibbiena per la scomparsa di Fabrizio Piantini

Il Sindaco Filippo Vagnoli vuole ricordare un suo amatissimo predecessore nella carica di Assessore al Bilancio di Bibbiena che oggi è venuto a mancare, ancora giovane, all’amore dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici e colleghi.

Ecco le sue parole

“Fabrizio ci ha lasciato. Ha lottato con il sorriso e con tanta forza fino all’ultimo secondo, donandoci ogni giorno di questa sua lunga malattia, una memorabile lezione di vita. Per me è stato un amico ma anche un predecessore virtuoso nel ruolo di Assessore al Bilancio del Comune di Bibbiena. Da lui ho imparato tanto e non solo per quello che attiene questo ruolo. Il mio saluto va alla sua bella famiglia, alla moglie e alle figlie. Il giorno è buio, ma ciò che ci ha lasciato in eredità è grande e ci dona forza, e una grande determinazione nell’affrontare con gioia tutto quello che ci troveremo davanti”.