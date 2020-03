Cornavirus, in giro alle tre di notte senza giustificazione. Operaio 40enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri del pronto intervento della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno denunciato in stato di libertà un operaio 40enne levanese che è stato fermato e controllato alle 3 di notte a Terranuova Bracciolini.

Fermato ad un posto di controllo, è risultato sprovvisto dell’autocertificazione, (prevista nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore il 10 marzo che estende a tutta Italia la “zona protetta”, ndr), pertanto i militari lo hanno invitato a compilarne una copia sul posto: in essa, l’uomo ha dichiarato di spostarsi tra Terranuova e Levane per comprovate esigenze lavorative, dichiarando di lavorare in una ditta collegata alla moda.

Tenuto conto che la ditta è aperta durante il giorno, i militari hanno deferito l’uomo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, violazione sanzionata con l’arresto sino a 3 mesi, nonché per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, un delitto punito con la reclusione sino a due anni.

I controlli dei militari valdarnesi, così come quelli dell’intera provincia, sul rispetto delle nuove normative per il contrasto del virus COVID 19 continueranno in maniera serrata e puntuale durante tutto l’arco delle ventiquattrore.