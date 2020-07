Coronavirus, 5 nuovi casi nell’Aretino. Due sono bambini

La situazione dalle ore 14 del giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 5 nuovi casi in provincia di Arezzo: 3 a Castelfranco Piandiscò (un bambino di 6 anni, un ragazzo di 20, una donna di 30 anni) e 2 a Montevarchi (una bambina di 7 anni e una donna di 47 anni).

Questa la comunicazione del report giornaliero della Asl.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 36 casi in carico, di cui 32 persone in isolamento domiciliare, 2 in ospedale (1 al san Donato di Arezzo ), 1 ricovero extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385.

Dalle ore 14 del giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 luglio sono stati effettuati 466 tamponi.