Coronavirus, 60 aretini sottoposti al tampone nel parcheggio dello stadio

Effettuati oggi nel piazzale dello Stadio di Arezzo, sotto alla Curva Ospiti, 60 tamponi attraverso il “Drive thru”, una modalità già in essere a livello internazionale e che consente, a coloro che sono contattati dall’Igiene Pubblica, senza scendere dall’auto ma solo abbassando il finestrino, di essere sottoposti al tampone per il Coronavirus.

La modalità è praticamente nuova per la provincia di Arezzo visto che oggi sono partiti in città e

a Sansepolcro (che copre la popolazione dell’intera Valtiberina Toscana), dopo la sperimentazione dei giorni scorsi a Badia Tedalda. Lì, in poche ore, erano stati effettuati una settantina di tamponi. Giovedì, come comunicato ieri dalla Asl, dovrebbero partire in Valdarno.

Il “Drive thru” permette di procedere più velocemente e di evitare contatti tra il cittadino e l’operatore sanitario.

“Si ricorda che il tampone viene fatto su indicazione del Medico di Famiglia – hanno sempre precisato la Asl e il sindaco di Arezzo Ghinelli – in presenza di sintomi sospetti e anche per seguire l’andamento delle infezioni nei soggetti a rischio”. Non si tratta quindi di un esame effettuato a tappeto su tutta la popolazione, ma esclusivamente sui soggetti contattati dalla Asl.