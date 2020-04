Coronavirus, 7 nuovi casi. Deceduto 92enne, un altro ospite della Rsa di Montevarchi

“Nella Asl Sud Est oggi ci sono 28 guariti su 15 nuovi casi. Si conferma quindi la tendenza di ieri. Ad Arezzo i guariti sono 10, mentre i nuovi positivi sono 7: un 83enne della Rsa di Bucine, un caso a Civitella, tre a Montevarchi, due a San Giovanni Valdarno – ha comunicato il direttore generale Antonio D’Urso.

Deceduto un 92enne, proveniente dalla Rsa di Montevarchi. Era ricoverato al San Donato”. Le vittime del Coronavirus della struttura diventano quindi sette.

Nelle Rsa, intanto, prosegue la somministrazione dei tamponi e la lettura.

“In una Rsd di Serravalle, in Casentino, tra ospiti e operatori hanno effetuato in circa 90 test sierogico e tampone. Di sette ospiti avevamo avuto un esito incerto del test molecolare che è stato ripetuto, di questi un soggetto è risultato positivo ed è stato messo in isolamento. Questo caso sarà riportato nel report di domani, in quanto è emerso dopo le 14, orario in cui la Asl fa il rilevamento dei nuovi positivi”.