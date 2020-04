Sono sette i nuovi casi di Coronavirus nell’Aretino. Lo comunica la Asl nel report giornaliero.

Nessun nuovo caso ad Arezzo.

Uno a Bibbiena di 76 anni, uno a Capolona di 56 anni e uno a Chiusi della Verna di 66 anni. Non

Gli altri sono in Valdarno. Uno a San Giovanni, due a Terranuova e uno a Loro a Ciuffenna.

Purtroppo si contano altri 4 decessi nella Rsa di Montevarchi. Due per Covid e due per altre patologie. In totale nella struttura i morti per Coronavirus sono quindi dieci.