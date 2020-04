Coronavirus, 9 nuovi casi nell’Aretino

Il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi: 34 a 13

Ecco l’aggiornamento Covid, alle 14 di oggi, fornito dalla Asl. I nuovi casi: 9 nella provincia di Arezzo.

I casi nella provincia di Arezzo sono 2 in città, 4 a Bucine (di cui 2 di anni 89 e 79 in RSA), 1 a Capolona, 1 a Montevarchi e 1 a San Giovanni Valdarno.

Dodici i nuovi guariti nell’Aretino.

“Nella Sud Est abbiamo quindi 1.361 casi in carico (1.004 con saldo guariti-deceduti) tra cui 798 in isolamento domiciliare, 98 in Ospedale, 290 guariti. Nessun decesso e nessun nuovo caso registrato nelle residenze sanitarie, salvo i due casi positivi di Bucine. Il decesso annunciato da fonte regionale è relativo ai giorni scorsi e si conferma quindi, per la giornata di oggi, nessun decesso”.