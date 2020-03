Coronavirus, ad Arezzo i cancelli dei parchi restano chiusi. Aretini a casa

Il sindaco Alessandro Ghinelli lo aveva annunciato ieri sera. E così è stato. “Ragazzi non potete continuare a giocare a calcetto nei parchi, vanno evitati assembramenti. Si può passeggiare, ma in solitaria. Quindi domenica chiuderemo le aree verdi recintate”. E comunque è possibile uscire solo per necessità inderogabili.

Non tutti avevano recepito il messaggio, soprattutto tra i giovani, e per questo il primo cittadino ha deciso di chiudere oggi, di domenica, i parchi recintati.

Cancelli sbarrati al Pionta, oltre che parchi Ducci, Villa Severi, Giotto e Arno. Aretini anche in questo caso rispettosi delle regole, con la domenica trascorsa a casa, massimo in giardino o sul terrazzo. Per tutelare se stessi e gli altri. Prescrizioni necessarie per combattere la pandemia Coronavirus che sta colpendo duramente l’Italia.