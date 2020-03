Coronavirus, anche il sindaco di Montevarchi chiude i parchi

Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha firmato l’ordinanza con la quale istituisce il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza contro il contagio da Coronavirus e nella quale stabilisce la chiusura del parchi recintati e le modalità di utilizzo delle altre aree verdi.

Ecco il testo dell’ordinanza

È costituito il Centro operativo comunale (COC) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente, allo stato attuale, alle misure di informazione e prevenzione indicate dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020, mediante le quali è raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Sono state attivate con le Associazione del volontariato, iscritte nell’Elenco regionale del Volontariato della protezione civile, intese per elaborare e realizzare in maniera organica interventi a favore prevalentemente delle persone anziane in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, per garantire a tutti pari opportunità di accesso alle politiche e alle azioni sul territorio ed in particolare assicurare la fornitura di beni di prima necessità (farmaci, pasti preconfenzionati, ecc.);

Sono stati individuati, nell’esercizio delle funzioni, quali responsabili lo stesso Sindaco, il dirigente dell’unità organizzativa autonoma in materia di politiche sociali ed il responsabile dei servizi sociali, nonché il Segretario generale per l’attività di coordinamento dell’ufficio comunicazione.

[http://www.comune.montevarchi.ar.it/uploads/kcFinder/images/IMG-20200315-WA0001.jpg]Il Sindaco ordina:

La chiusura dei parchi pubblici recintati, mentre rimarranno fruibili, fermo il divieto di assembramento, i parchi, i giardini e le aree verdi non recintate, con l’esclusione delle connesse attrezzature utilizzate per ginnastica all’aperto e per ogni attività di gioco e divertimento, per i quali si dispone il sigillo

Demanda al dirigente dell’Unità organizzativa autonoma – Corpo associato di Polizia Municipale, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul

territorio ed in particolare nei parchi pubblici ed aree verdi.

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web, il sistema di messaggistica per l’allertamento o comunicati stampa).