Coronavirus, ancora zero casi nell’Aretino. Un nuovo guarito

La situazione dalle ore 14 dal giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso a Grosseto, nel Comune di Castiglione della Pescaia.

1 guarito in Provincia di Arezzo nel Comune di Bucine.

Abbiamo in totale 227 casi in carico.

Tra questi 131 persone sono in isolamento domiciliare, 30 in Ospedale, 1.192 guariti.

Dalle ore 14 dal giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 maggio sono stati effettuati 261 tamponi tra cui 1 è positivo (ripetizioni + nuovi casi).