Coronavirus, due nuovi casi nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 del giorno 1 agosto alle ore 14 del giorno 2 agosto, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19, come riporta il bollettino quotidiano della Asl, evidenzia 2 nuovi casi in Provincia di Arezzo, un uomo in città di 47 anni sintomatico, attualmente al proprio domicilio, un minore di Foiano ricoverato per altre cause.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo attualmente 38 casi in carico, di cui 31 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 1 tampone in attesa di esito dal laboratorio. I guariti sono 1.395.

Dalle ore 14 del giorno 1 alle ore 14 del giorno 2 agosto sono stati effettuati 501 tamponi.