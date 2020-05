Coronavirus, due nuovi casi nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 dal giorno 17 alle ore 14 del giorno 18 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi in provincia di Arezzo:

• 1 nel Comune di Monte San Savino

• 1 nel Comune di Arezzo

I nuovi casi sono pauci sintomatici a domicilio.

Abbiamo in totale 321 casi in carico. Tra questi 214 persone sono in isolamento domiciliare, 43 in Ospedale, 1.089 guariti.

Nei giorni 17 e 18 maggio sono stati effettuati 405 tamponi tra cui sono stati individuati 12 positivi (ripetizioni+nuovi casi).