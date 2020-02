Coronavirus, il pre triage fuori dal Pronto Soccorso del San Donato

Allestito questa mattina il pre triage fuori dal pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Una misura di prevenzione contro il Coronavirus. Ad Arezzo non ci sono casi positivi.

Una struttura temporanea e di emergenza nella quale, su richiesta medica, saranno eseguiti tamponi per verificare il contagio o meno da Covid-19.

È comunque consigliato di non recarsi al Pronto Soccorso, ma in caso di sintomi o di rientro da zone con diffusione del virus o per essere stati a contatto con persone a rischio, di contattare il numero nazionale o il numero verde della Asl o il proprio medico condotto, come già spiegato più volte dalla Regione e dalla stessa Asl.

Stamani erano presenti all’allestimento anche il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, il responsabile del 118, Massimo Mando’. Oltre ai volontari, alla Protezione Civile e al personale sanitario specializzato di Malattie Infettive.