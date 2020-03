Coronavirus, il punto di Ghinelli: “Domani domenica 15 marzo chiudono i parchi Giotto, Ducci, Arno, Pionta e Villa Severi”

Consueta conferenza stampa del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sui social. Il primo cittadino ha fornito i numeri dei nuovi casi sottolineando come siano “in aumento, ma non in maniera esponenziale.

Il picco è atteso la prossima settimana”. In merito alla carenza di mascherine ha spiegato che l’amministrazione si sta dando da fare per reperirle e che “saranno privilegiati i lavoratori”. In merito alle quarantene ha sottolineato come “è da chiarire se i giorni saranno prolungati”.

Ha quindi ringraziato “addetti dei supermercati e delle forze dell’ordine”. Per poi fornire indicazioni sulla polizia municipale che da lunedì chiuderà gli uffici al pubblico ma il sindaco ne ha dati i contatti. “Quindici oggi le sanzioni della polizia municipale”. Parco Ducci, Pertini, via Arno, e Villa Severi chiusi domani per la giornata di domani. Rimane la possibilità di fare una passeggiata o sport ma in solitaria.