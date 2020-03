Coronavirus, il punto di Ghinelli di Domenica 15 Marzo

Coronavirus, il punto di Ghinelli: “molto aretini stanno rientrando da altri Paesi europei, chiudetevi in casa e avvisate la Asl. Cittadino rifiuta di sottoporsi al tampone, scattato Tso. Non si scherza con la salute di tutti. Negozio in via Trasimeno si rifiuta di chiudere, attività sospesa coattivamente”