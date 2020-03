Coronavirus, la 42enne di San Giovanni è un’insegnante. Lavora a Bibbiena

La Asl con un aggiornamento delle 20 comunica che “la donna di San Giovanni che ha contratto il virus è un’insegnante e insegna a Bibbiena. E’ isolata al domicilio.

E’ stata attivata la catena epidemiologica.

Il Direttore della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, è in contatto continuo con i sindaci”.

IL VIDEO DEL SINDACO DI BIBBIENA

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI BIBBIENA

MAESTRA DELLA PRIMARIA DI BIBBIENA POSITIVA AL COVID-19

Una maestra che insegna alla Scuola Primaria di Bibbiena è risultata positiva al covid-19 . Lo rende noto il Sindaco Filippo Vagnoli che, insieme alla Giunta, ha convocato un tavolo per gestire l’emergenza in accordo con la Asl Toscana Sud- Est e la Dirigente scolastica.

La signora non risiede nel territorio casentinese.

Il Sindaco Filippo Vagnoli predisporrà un’ordinanza di quarantena per i bambini delle classi interessate. La misura cautelativa, tuttavia, non riguarda le famiglie dei bambini che, come sappiamo, sono contatti indiretti.

A questo proposito il Sindaco commenta: “Le famiglie sono considerate contatti di contatti, quindi di fatto non sarà a loro indirizzata nessuna misura preventiva, ma faccio appello, di nuovo e con forza, al buon senso dei miei cittadini per limitare al minimo indispensabile gli spostamenti fuori territorio e di rispettare le misure di prevenzione igienico sanitarie. Questo è fondamentale per agevolare la macchina sanitaria nel momento che ce ne fosse bisogno e per tutelare le persone più fragili del nostro comprensorio”.

Lo stesso Sindaco commenta: “Prego le famiglie di seguire con fiducia le indicazioni del personale sanitario che, nei casi di quarantena, prenderà giornalmente contatto con le famiglie coinvolte in questo percorso cautelativo”.

Il Sindaco avverte che si terrà in costante contatto con i propri concittadini per aggiornare, nell’interesse di tutti, la vicenda in questione.

E’ infatti probabile – dice il Sindaco che si trova in costante contatto con le autorità sanitarie – che tutti i 242 bambini delle scuola vengano sottoposti alle medesime misure precauzionali.

Al momento il Sindaco conferma l’assenza di casi positivi sul territorio bibbienese.