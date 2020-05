Coronavirus, nell’Aretino un nuovo caso. 3 guariti. Un’altra vittima nella Rsa di Montevarchi

La situazione dalle ore 14 del giorno 13 alle ore 14 del giorno 14 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi, come comunica la Asl: 1 nella provincia di Arezzo ed 1 nella provincia di Siena.

Per Comune di sorveglianza: 1 a Pieve Santo Stefano, 1 ad Asciano.

I guariti sono 9: 3 nella provincia di Arezzo, 3 a Grosseto, 3 a Siena.

Per Comune di sorveglianza:

1 ad Arezzo

1 ad Bucine

1 a Castiglion Fiorentino

2 a Follonica

1 a Grosseto

2 a Sarteano

1 a Siena

Ci sono quindi, in totale 392 casi in carico. Tra questi 262 persone sono in isolamento domiciliare, 51 in Ospedale, 1.011 guariti.

Nei giorni 13 e 14, i tamponi analizzati sono 1120, tra cui sono stati individuati 15 positivi (ripetizioni + nuovi casi)..

Si registra, inoltre, il decesso di un uomo del 1953, ospite dell’ RSA di Montevarchi morto questa mattina presso l’Ospedale San Donato.