Coronavirus, nessun caso in città. 148 controlli della Pm, 3 sanzioni. Drone in volo su Indicatore, Chiani, Pratantico

Questi i dati relativi all’emergenza Coronavirus di venerdì 17 aprile comunicati dal Comune di Arezzo. Oggi il sindaco non ha tenuto la quotidiana conferenza stampa per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, con la perdita del fratello Miro Ghinelli.

Arezzo Città: positivi 0 (totale 68); quarantenati 4 (totale 150); guariti 1

Arezzo Provincia: positivi 14 (totale 487)

In Italia: positivi 106.962 (355 in più di ieri); deceduti 22.745 (575 in più di ieri); guariti 42.727 (2.563 in più di ieri)

Oggi la Polizia Municipale ha proceduto al controllo di 148 persone (3.711 in totale), verificato 140 autocertificazioni (3.385 in totale), comminato 3 sanzioni (177 in totale). Ha inoltre effettuato controlli congiunti con la Polizia di Stato presso la Carbonaia, verificato il rispetto del distanziamento sociale presso attività commerciali e supermercati, controllato autocertificazioni e corretto uso delle mascherine ai passeggeri di 6 mezzi pubblici, elevato 10 verbali per violazione del Codice della Strada (rilevato 1 veicolo senza assicurazione).

Il quotidiano impiego del drone ha interessato le località di Indicatore, Chiani e Pratantico.