La situazione dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia nuovi casi. 1 guarito nel Comune di Torrita. Provincia di Siena.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 38 casi in carico, di cui 20 persone in isolamento domiciliare, 8 in Ospedale, 5 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.362.

Dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 giugno sono stati effettuati 674 tamponi.