Coronavirus, nessun nuovo caso nell’Aretino. Si conferma la frenata

La situazione dalle ore 14 dal giorno 22 alle ore 14 del giorno 23 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19, evidenzia 1 nuovo caso a San Gimignano in provincia di Siena.

I guariti sono 6:

2 in provincia di Arezzo, 3 in provincia di Grosseto, 1 in provincia di Siena.

Per comune di sorveglianza:

1 ad Arezzo

1 a Foiano della Chiana

1 a Grosseto

1 a Orbetello

1 a Capalbio

1 a Chianciano Terme

Abbiamo in totale 196 casi in carico. Tra questi 164 persone sono in isolamento domiciliare, 32 in Ospedale, 1.158 guariti.

Dalle ore 14 dal giorno 22 alle ore 14 del giorno 23 maggio sono stati effettuati 1.404 tamponi di cui 13 sono risultati positivi (si tratta come sempre di ripetizioni + nuovi casi)