Sono 27 i nuovi casi di Cornavirus, come comunica il report giornaliero della Asl. I dati, come sempre, si riferiscono alla mezzanotte di ieri, domenica 29 marzo.

Tre tamponi positivi nella zona Aretina, che comprende oltre alla città anche altri Comuni (Monte San Savino, Civitella, Castiglion Fibocchi, Subbiano e Capolona).

Due invece i casi in Casentino, due in Valdichiana, cinque in Valtiberina e quindici in Valdarno.

In totale, nell’Aretino, i casi effettivi sono stati, fino ad ora, 267.