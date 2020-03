Coronavirus, Ghinelli: “scatta il trattamento specifico dei rifiuti delle persone contagiate. Parchi chiusi, intendiamo farlo anche con i cimiteri. Troppi ragazzi ancora a giocare a calcio. Polizia Municipale, oltre 100 controlli e solo 2 verbali”

La Asl Toscana Sud Est comunica i nuovi casi positivi al Coronavirus rilevati nell’Aretino, nell’aggiornamento delle 18,30.

“Si tratta di una donna di 63 anni residente in Valdarno, ricoverata ad Arezzo in malattie Infettive. Un uomo di 67 anni residente in Valdarno, al domicilio ed un 77enne, residente in Valdarno, ricoverato ad Arezzo in terapia intensiva” spiega in una nota la Asl.

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nel corso della quotidiana conferenza stampa, via social, per aggiornare sulla situazione Covid19.

LA DIRETTA DEL SINDACO GHINELLI DI LUNEDI’ 16 MARZO ALLE 18:30