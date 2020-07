Coronavirus, nuovo caso nell’Aretino. 61enne rientrata dall’estero

La situazione dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso.

Si tratta di una donna di 61 anni rientrata dall’estero e rimasta presso la famiglia che risiede a Laterina in provincia di Arezzo.

La donna è attualmente in sorveglianza presso l’Albergo sanitario di Siena.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 35 casi in carico, di cui 31 persone in isolamento domiciliare, nessuno ricoverato. I guariti sono 1.387.

Dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 luglio sono stati effettuati 709 tamponi.