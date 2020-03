Coronavirus, OroArezzo posticipata a giugno. Dal 19 al 22

Italian Exhibition Group alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria ha ritenuto importante posticipare le date di OROAREZZO 2020.

Una decisione maturata sia dall’osservazione dello scenario generale, sia dall’ascolto delle necessità di business delle aziende espositrici e dunque con la volontà di garantire a clienti e operatori un nuovo periodo che annoveri la piena presenza dei buyer internazionali.

Le nuove date di OROAREZZO 2020 sono fissate da venerdì 19 a lunedì 22 giugno e tengono in considerazione le attuali previsioni stagionali di positiva evoluzione dell’emergenza COVID-19, i calendari fieristici esteri, la cadenza dei periodi di ferie dei buyer provenienti dai mercati più strategici per il Made in Italy.

OROAREZZO è la manifestazione dedicata all’oreficeria Made in Italy che raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani, specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi che esprimono il meglio della qualità della produzione orafa. Grazie alla partecipazione delle più importanti realtà manifatturiere del settore, OROAREZZO rappresenta una piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali interessati all’oreficeria. OROAREZZO attira visitatori da 60 Paesi grazie alla proficua collaborazione con MAECI e ICE che garantiscono la presenza di top buyer internazionali provenienti dalle aree di sbocco del Made in Italy. Ben rappresentata Ad OROAREZZO anche la componente di retailer italiani.